Набагато кращий за Тигра: чим особливий покровитель 2023 року Кролик і які події він нам обіцяє

Кролик прийде на зміну Тигру наприкінці січня

Згідно з китайським гороскопом і місячним календарем Новий рік Водяного Кролика 2023 починається 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року. Заєць (або Кіт, якщо слідувати трактуванню у В’єтнамі) змінить покровителя 2022 року Чорного Водяного Тигра.

"Телеграф" розповідає, що означає тварина Кролик у східному гороскопі, про які події говорить прогноз на 2023 рік і до кого покровитель нового року буде найбільш прихильним. Тішить, що характеристика символу майбутнього року в хорошому сенсі відмінна від гороскопа Тигра, що йде.

Прогноз на Новий 2023 рік Кролика

Рік Кролика буде більш сприятливий або, принаймні, менш видовищний, ніж рік Тигра, який тільки добігає кінця, передає thechinesezodiac. У китайській астрології Кролик символізує терпіння та удачу. Є всі шанси, що 2023 рік Кролика принесе те, чого нам не вистачало в 2022 році: мир і успіх. Вплив Кролика стримує занадто імпульсивних або тих, хто витає у хмарах. Ось чому двічі подумавши, перш ніж діяти, вам вдасться успішно здійснити все задумане.

Згідно з китайським гороскопом на 2023 рік, рік Кролика буде гарним часом для всіх знаків Зодіаку та надзвичайно щасливим роком для більшості з них. Багато знаків будуть успішними в коханні, більшості вдасться перейти на наступний рівень і в плані кар’єри. Згідно з прогнозом, Кролик принесе менше гніву й більше розслаблення. І ще добрі новини: цього року гроші приходитимуть набагато легше, ніж раніше.

Що символізує покровитель 2023 року Кролик

Люди, народжені під знаком Кролика, спокійні, рішучі та рідко впадають у паніку. Саме тому вони легко виходять із найскладніших ситуацій. Кроликам щастить у грошовому відношенні. Уживаються з тими, хто народився під знаком Дракона, Мавпи та Бика. Вони не виносять зарозумілості Півня або істеричних нападів Тигра.

Кролик уміє дбати про гроші, приносячи велике багатство та процвітання у ваше фінансове становище. Девіз "Працювати розумніше, а не старанніше" дуже актуальний для всього, що пов’язано з грошима у 2023 році.

Для кого рік Кролика буде вдалим

Згідно з прогнозами на 2023 рік Кролика, найщасливішими знаками року є Коза, Свиня та Собака. На цих трьох щасливчиків чекає один із найкращих періодів у їхньому житті. Протягом року Кролика Коза, Свиня та Собака отримають благословення у фінансовій сфері та мають розраховувати на процвітання бізнесу й успішну кар’єру.

Всі, хто народився в рік Щура, мають бути щасливими, бо цей знак входить до числа найуспішніших знаків Зодіаку китайського гороскопу на 2023 рік. Це рік, коли уродженці Щура можуть розпочати свій власний бізнес або одружитися.

Традиційно Півні є ворогами Кроликів, тому китайський гороскоп радить цим птахам бути обережними та більше працювати, якщо вони хочуть бути щасливими. А ось Кролики, згідно з китайським зодіаком, дратуватимуть божество Тай Суй, тож їм потрібно бути трохи обережнішим у всьому в своєму житті в 2023 році.

Раніше "Телеграф" публікував гороскоп на 2023 рік Водяного Кролика для всіх знаків Зодіаку.