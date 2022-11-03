Глядачі не підспівали: путініст Кіркоров зганьбився на концерті в Узбекистані (відео)

Під час виконання пісні "Цвет настроения синий" глядачі не підспівали Кіркорову під час приспіву

Російський співак Філіп Кіркоров, якого нещодавно обклали матами глядачі в Монако, знову зганьбився. На концерті в Ташкенті глядачі не стали підспівувати путінському артисту. Крім того, співак після цього не зміг потрапити до жодної ноти.

Відповідне відео публікує "Лента.ру". У ролику дуже видно, що співаком Кіркорова назвати складно.

Так, під час виконання пісні "Цвет настроения синий" глядачі не підспівали Кіркорову під час приспіву. Це збило співака з пантелику, після чого він перестав потрапляти в ноти остаточно.

Нагадаємо, раніше Кіркорова звинуватили в краху кар’єри Світлани Лободи в росії. "Чорна смуга почалася, коли вона розлучилася з Нателлою. Вона відчула прийменник через ситуацію з Кіркоровим. Але, знаєте, коней на переправі не змінюють, як казав Авраам Лінкольн. Якщо ти в команді з шефом, продюсером, то маєш їх інтереси враховувати ", — заявив російський продюсер Ашуров.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Ганна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до росії, де продовжила будувати кар’єру.