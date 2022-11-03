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Глядачі не підспівали: путініст Кіркоров зганьбився на концерті в Узбекистані (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кіркоров зганьбився на сцені
Кіркоров зганьбився на сцені

Під час виконання пісні "Цвет настроения синий" глядачі не підспівали Кіркорову під час приспіву

Російський співак Філіп Кіркоров, якого нещодавно обклали матами глядачі в Монако, знову зганьбився. На концерті в Ташкенті глядачі не стали підспівувати путінському артисту. Крім того, співак після цього не зміг потрапити до жодної ноти.

Відповідне відео публікує "Лента.ру". У ролику дуже видно, що співаком Кіркорова назвати складно.

Так, під час виконання пісні "Цвет настроения синий" глядачі не підспівали Кіркорову під час приспіву. Це збило співака з пантелику, після чого він перестав потрапляти в ноти остаточно.

Нагадаємо, раніше Кіркорова звинуватили в краху кар’єри Світлани Лободи в росії. "Чорна смуга почалася, коли вона розлучилася з Нателлою. Вона відчула прийменник через ситуацію з Кіркоровим. Але, знаєте, коней на переправі не змінюють, як казав Авраам Лінкольн. Якщо ти в команді з шефом, продюсером, то маєш їх інтереси враховувати ", — заявив російський продюсер Ашуров.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Ганна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до росії, де продовжила будувати кар’єру.

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#Кіркоров #Філіп Кіркоров