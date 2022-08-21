Скандал між Нателлою Крапівіною та Філіпом Кіркоровим призвів до сумних наслідків для української співачки

Ім’я пропутинця Філіпа Кіркорова, який зміг навіть із Санта-Барбари роздратувати шанувальників, спливло ще в одному скандалі.

Так, російський музичний продюсер Дмитро Ашуров вважає, що "філя" приклав руку до завершення кар’єри співачки Світлани Лободи у мордорі, пише видання.

Справа в тому, що після підлого нападу росії на Україну 39-річна співачка Світлана Лобода протягом кількох днів не висловлювалася з приводу того, що відбувається, але пізніше все-таки вирішила підтримати свою Батьківщину.

На думку Ашурова, Світлана зробила це цілеспрямовано, оскільки розуміла, що почалося завершення її кар’єри в Росії.

Причиною цього, вважає "експерт", стала колишня концертний директор Лободи Нателла Крапівіна, яка сварилася з Філіпом Кіркоровим.

"Чорна смуга почалася, коли вона розлучилася з Нателлою. Вона відчула привід через ситуацію з Кіркоровим. Але, знаєте, коней на переправі не змінюють, як казав Авраам Лінкольн. Якщо ти в команді з шефом, продюсером, то маєш їх інтереси враховувати ", — Заявив Ашуров.

Філіп Кіркоров нібито задіяв усі свої зв’язки, щоб шкодити українці, і таким чином саме він став мимовільним винуватцем того, що кар’єра Лободи у рф, як то кажуть, "схлопнулася".

Як відомо, скандал почався через те, що Філіп Кіркоров повівся в одному з епізодів не зовсім етично, і Нателла Крапівіна запропонувала "пустити його на шашлик". Слова викликали гнів екс-чоловіка Пугачової, а пізніше так званий "поп-король" вихлюпнув роздратування вже на саму Світлану Лободу.

Нагадаємо, що зробивши свій правильний вибір на користь нашої країни, Світлана Лобода заспівала українською мовою про війну, чим чимало порадувала українців.