Путініст Кіркоров, що втік у США, злякався слів "Слава Україні" (відео)

Артисту не вдалося "сховатися" навіть у США.

Відомий російський співак і затятий шанувальник політики диктатора володимира путіна Філіп Кіркоров після концертів в окупованому Криму, чому не були раді навіть росіяни, втік зі своєї "батьківщини" в "зловісні" Штати. Артиста помітили в одному з ресторанів Лас-Вегаса, і добряче його налякали.

Мабуть, через санкції в рф, де смачної їжі не подають, Кіркоров вирішив відпочити в одному з ресторанів у США, проте небайдужі українці вирішили йому його "відпустку" трохи зіпсувати. У мережі з’явилося відео того, як сильно злякався співак, коли йому крикнули "Слава Україні!"

Чітко видно, як Кіркоров напружився і епічно витріщив очі. Мабуть, путініст зовсім не очікував, що в Штатах йому нагадають про Кримську "бавовну".

Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже переймався долею затриманого у квітні бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та пособництві тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку Кіркорова заблокували.

Раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Пилипа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні. Також нещодавно у росії стався переполох через те, що Кіркорова нібито знайшли серед підписників телеграм-каналу активіста Сергія Стерненка.