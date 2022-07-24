Кіркоров захотів дати концерти в окупованому Криму: у гніві навіть росіяни
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Користувачі мережі обрушилися на співака з критикою
Відомий російський співак та прихильник політики диктатора володимира путіна Філіп Кіркоров має намір поїхати до окупованого Криму, щоб дати там концерт пораненим російським військовим.
Як розповів Кіркоров у своєму відеозверненні, який поширили російські ЗМІ, він має намір дати два концерти. На його сайті вказано, що вони пройдуть 26 липня у Феодосії та 27 липня у Ялті.
"Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми – величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти – у Ялті та Феодосії", — сказав він.
При цьому він заявив, що хоче побачитися з жителями півострова, а також із пораненими російськими військовими, які проходять реабілітацію у місцевих медзакладах та санаторіях.
Варто зазначити, що подібна заява відразу викликала шквал критики в мережі.
Примітно, що заява Кіркорова викликала обурення не лише українців, а й росіян.
Як повідомлялося раніше, нещодавно у росії стався переполох через те, що Кіркорова нібито знайшли серед передплатників телеграм-каналу активіста Сергія Стерненка.