Росіяни насмішили українців, знайшовши "зв’язок" між Кіркоровим та активістом Стерненком

Окупанти заявили, що путініст перебуває у списку підписників Телеграм-каналу Сергія Стерненка

Відомий український активіст Сергій Стерненко потролив росіян, які заявили, що нібито виявили путініста Філіпа Кіркорова у списках підписників його Телеграм-каналу.

Відповідний пост Стерненко опублікував у п’ятницю, 15 липня. Активіст пише, що росіяни виявили у нього в "чатику" справжнього Кіркорова.

"Дуже смішне… А ще вони написали, що я нібито вбив двох антимайданівців. UPD: після допису Філя вийшов з чату", — пожартував активіст.

Підписники Стерненка знайшли того самого "справжнього Кіркорова" і навіть дали посилання на його обліковий запис.

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Від таких "пошуків" російських окупантів сміється вся мережа. Українські користувачі просять Кіркорова з’явитися в чаті та щось відписати у відповідь.

Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого у квітні бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та пособництві тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку Кіркорова заблокували.

Раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Філіпа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні.