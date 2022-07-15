Росіяни насмішили українців, знайшовши "зв’язок" між Кіркоровим та активістом Стерненком
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Окупанти заявили, що путініст перебуває у списку підписників Телеграм-каналу Сергія Стерненка
Відомий український активіст Сергій Стерненко потролив росіян, які заявили, що нібито виявили путініста Філіпа Кіркорова у списках підписників його Телеграм-каналу.
Відповідний пост Стерненко опублікував у п’ятницю, 15 липня. Активіст пише, що росіяни виявили у нього в "чатику" справжнього Кіркорова.
"Дуже смішне… А ще вони написали, що я нібито вбив двох антимайданівців. UPD: після допису Філя вийшов з чату", — пожартував активіст.
Підписники Стерненка знайшли того самого "справжнього Кіркорова" і навіть дали посилання на його обліковий запис.
Від таких "пошуків" російських окупантів сміється вся мережа. Українські користувачі просять Кіркорова з’явитися в чаті та щось відписати у відповідь.
Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого у квітні бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та пособництві тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку Кіркорова заблокували.
Раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Філіпа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні.