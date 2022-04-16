Кіркорову заблокували Інстаграм після слізної публікації на захист Медведчука: подробиці

Кіркорова забанили в Інстаграмі

Російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та підтримці тероризму.

Про це він написав у своєму профілі в Інстаграм.

Він відповів на слізну промову своєї "подруги" Оксані Марченко і звернувся до світових політиків із закликом не стояти осторонь і відреагувати на "тортури та приниження", яких нібито зазнає Медведчук. Також він звернувся до ООН з вимогою "вивести всіх людей із підвалів СБУ".

При цьому Кіркоров жодного слова не написав про ті звірства, які російські війська роблять в Україні, як і загалом вирішив утриматися від будь-якої згадки про війну.

Примітно, але після цього сторінку співака було видалено. Що стало причиною цього невідомо.

На пост Кіркорова вже відреагували в українському сегменті мережі. Так продюсер Олена Мозгова побажала Кіркорову "здригатися від сирен та розривів снарядів" все життя.

Інші користувачі теж не стали стояти осторонь.

Як повідомлялося раніше, 12 квітня СБУ затримала Медведчука під час спроби виїхати за межі України.

До початку військового вторгнення нардеп перебував під домашнім арештом, проте вже 27 лютого з’явилася інформація, що він втік. При цьому його дружина Оксана Марченко виїхала з України до Білорусі ще 19 лютого.