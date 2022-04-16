Киркорову заблокировали Инстаграм после слезной публикации в защиту Медведчука: подробности

Киркорова забанили в Инстаграме

Российский певец Филипп Киркоров очень обеспокоился судьбой задержанного бойцами СБУ нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и пособничеству терроризму.

Об этом он написал в своем профиле в Инстаграм.

Он ответил на слезную речь своей "подруги" Оксане Марченко и обратился к мировым политикам с призывом не стоять в стороне и отреагировать на "пытки и унижения", которым якобы подвергается Медведчук. Также он обратился к ООН с требованием "вывести всех людей из подвалов СБУ".

При этом Киркоров ни слова не написал о тех зверствах, которые российские войска совершают в Украине, как и в целом решил воздержаться от любого упоминания о войне.

Примечательно, но после этого страница певца была удалена. Что стало тому причиной неизвестно.

На пост Киркорова уже отреагировали в украинском сегменте сети. Так продюсер Алена Мозговая пожелала Киркорову "содрогаться от сирен и разрывов снарядов" всю жизнь.

Другие пользователи тоже не стали стоять в стороне.

Как сообщалось ранее, 12 апреля СБУ задержала Медведчука при попытке выехать за пределы Украины.

До начала военного вторжения нардеп находился под домашним арестом, однако уже 27 февраля появилась информация, что он сбежал. При этом его жена Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь еще 19 февраля.