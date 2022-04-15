"Без рода, без мозгов": в сети не поверили слезам Марченко в москве

Жена Медведчука дала пресс-конференцию в рф.

В пятницу, 15 апреля, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве по поводу задержания ее мужа в Украине.

В сети высказались об этом "мероприятии".

Полную версию пресс-конференции Марченко можно посмотреть на ее YouTube-канале.

Журналист Сергей Руденко раскритиковал Марченко, которая ни слова не сказала о Буче, обстрелянных украинских городах, про убитых детей, изнасилованных женщин.

Журналист Сергей Иванов высмеял изменения во внешности Марченко.

Реакция сети на пресс-конференцию Оксаны Марченко в Москве

Напомним, о задержании Медведчука сообщили во вторник, 12 апреля. "Политик" при задержании был одет в военную форму. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обменять нардепа-предателя на пленных украинцев, однако в, в россии не спешат делать это. Позднее в СБУ рассказали, как Медведчук хотел выехать за границу, а жена нардепа выступила с видеообращением к президенту Украину. В сети по этому поводу создали немало шуток и мемов.

Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Глава политсовета партии ОПЗЖ до полномасштабного вторжения рф в Украину находился под домашним арестом, однако 27 февраля в СМИ сообщили о его побеге. К слову, Марченко выехала из Украины еще 19 февраля.