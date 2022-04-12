Тот момент, когда не спасла военная форма: украинцы в восторге от задержания Медведчука

Украинцы прокомментировали задержания Медведчука с юмором

Во вторник, 12 апреля, стало известно о задержании СБУ главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Новость изрядно повеселила украинцев, и своими впечатлениями они поделились в социальных сетях.

Так, первую реакцию о задержании кума путина дал Владимир Зеленский.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности впоследствии. Слава Украине!", — написал президент Украины в Facebook.

Общественный деятель и активист Сергей Стерненко, который с начала войны взял в руки оружие и ушел защищать Родину, отметил, что маскировка политика (его поймали в форме ВСУ) не удалась: "Чмоня состарился, маскировка ему не помогла".

Украинский ветеран российско-украинской войны, волонтер и актер игрового кино Андрей Рымарук на своей странице лаконично прокомментировал положение Медведчука в наручниках.

"Тот момент, когда тебе п**да", — написал Рымарук в Facebook.

"Этот человек сливал дизель из танков. Давайте сделаем его известным", — пошутил в сети популярный украинский блогер Антон Ходза.

Журналист и главный редактор телеканала "Исландия" Сергей Гришин просто написал: "Неплохо)".

"Твое лицо, когда звал русский мир и он внезапно пришел", — иронизирует в своем блоге редактор общественных тем в издании "Бабель" Юлиана Скибицкая.

Известный волонтер Денис Пятигорец написал в Facebook: "Пайдьот!!! Слава нашим ССО!!!!!".

"А можно, чтобы в паузах между судами с*ку держали не в сизо, а у нас на волонтерском штабе?", — спросил Сергей Притула в Инстаграмм.

Напомним, что накануне начала полномасштабного военного вторжения россии журналисты заметили, что из дома Медведчука неизвестные вывезли имущество, а также оружие и бронежилеты.

Уже 27 февраля в СМИ появилась информация о том, что Медведчук, который находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, сбежал. Позже эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко и назвал нардепа "предателем".

Что касается его жены, Оксаны Марченко, то она покинула Украину еще 19 февраля. В СМИ сообщили, что она уехала через пункт пропуска в Черниговской области на территорию Беларуси вместе со своими охранниками.