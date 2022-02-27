СМИ сообщили об исчезновении Медведчука

Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел

Глава политической партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в преддверье войны с Россией мог покинуть свой дом, в котором находился под домашним арестом. Если это так, то он совершил побег, чем грубо нарушил закон.

Такие данные сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что информацию пока подтвердили, но только в неофициальном порядке. Журналисты якобы пообщались с представителями Офиса генпрокурора.

Выводы касаемо возможного побега основываются на том, что 26 февраля сотрудники Генпрокуратуры решили проверить, как Виктор Медведчук выполняет свою меру пресечения — в виде домашнего ареста. Когда полиция прибыла на место, политика дома якобы не оказалось.

UPD. Заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил эту информацию официально, назвав Медведчука предателем. И весьма эмоционально.

Подтвержденной информации от властей пока не поступало. Сообщается, что генпрокурор Ирина Венедиктова пока не выходит на связь с журналистами.

Также СМИ утверждает, будто бы побег Виктора Медведчука мог состояться еще 21 февраля — тогда у его дома были замечены подозрительные автомобили, в которые сгружали вещи. Впрочем, полицейские выезжали на место и даже обыскивали эти машины. Результат такой проверки не сообщался.

Напомним, что Виктор Медведчук является не только кумом Владимира Путина, объявившего Украине войну, но и подозреваемым по делу в государственной измене. Ему вменяют причастие к торговле углем с оккупированным Донбассом. Также на него наложены экономические санкции по статье "финансирование терроризма".