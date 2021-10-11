Медведчука хотят взять под стражу, а свободу оценили в рекордный миллиард: эксклюзивные фото и видео

Адвокаты политика оставляют ситуацию без комментариев

Политику Виктору Медведчуку на очередном заседании суда было вручено ходатайство об аресте. Альтернативой обозначили залог рекордного размера — 1 миллиард гривен.

Информацию сообщил нардеп от политсилы "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей страничке в Facebook.

На данный момент документ изучают адвокаты политика, пока никаких комментариев Медведчук не дает.

Корреспондент "Телеграфа" находится на месте событий, следит за развитием событий.

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