Укр

Медведчука хотят взять под стражу, а свободу оценили в рекордный миллиард: эксклюзивные фото и видео

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Прокуроры требуют ареста Медведчука Новость обновлена 11 октября 2021, 12:43
Прокуроры требуют ареста Медведчука

Адвокаты политика оставляют ситуацию без комментариев

Политику Виктору Медведчуку на очередном заседании суда было вручено ходатайство об аресте. Альтернативой обозначили залог рекордного размера — 1 миллиард гривен.

Информацию сообщил нардеп от политсилы "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей страничке в Facebook.

На данный момент документ изучают адвокаты политика, пока никаких комментариев Медведчук не дает.

Корреспондент "Телеграфа" находится на месте событий, следит за развитием событий.

Дополняется…

Теги:
#Суд #Залог #Виктор Медведчук #ОПЗЖ
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