Медведчука хочуть взяти під варту, а свободу оцінили в рекордний мільярд: ексклюзивні фото та відео

Адвокати політика залишають ситуацію без коментарів

Політику Віктору Медведчуку на черговому засіданні суду було вручено клопотання про арешт. Альтернативою визначили заставу рекордного розміру — 1 мільярд гривень.

Інформацію повідомив нардеп від політсили "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін на своїй сторінці в Facebook.

"Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий", — поділився своїм обуренням політик, опублікувавши і фото самого документа.

Клопотання про арешт Медведчука

Клопотання про арешт Медведчука

Поміж іншого народний депутат нагадав, що Медведчук знаходиться зараз під санкціями Ради нацбезпеки і оборони. За словами Рената Кузьміна, навіть якщо Віктору Медведчуку і вдалося б зібрати мільярд гривень для сплати застави, фінансова система все одно б відхилила цей платіж.

Кореспонденту "Телеграфа" вдалося зняти автомобіль Віктора Медведчука, на якому він приїхав на вручення клопотання.

Політик до журналістів не вийшов

Також журналіст коротко переговорив із адвокатами політика, однак ті від передчасних коментарів відмовилися.

Біля ДБР

Один із депутатів Медведчука

Захисники Медведчука

"Поки нічого невідомо. Клопотання отримано, вирушаємо вивчати", — зазначили юристи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в п’ятницю, 8 жовтня, Медведчук був представлений перед черговою підозрою — тепер за начебто держзраду і сприяння терористичній організації.