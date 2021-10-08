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Медведчуку оголосили підозру в зраді і сприяння тероризму: подробиці (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Віктор Медведчук Новина оновлена 08 жовтня 2021, 18:57
Віктор Медведчук

Нова підозра стосується "вугільного питання".

Державна зрада і сприяння діяльності терористичної організації — за такими статтями оголошена підозра нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство заявило, що після окупації Росією частини Донбасу в 2014 Медведчук міг вступити в змову з українським керівництвом вищого ешелону для створення перешкод постачання вугілля з ПАР.

Показання свідків прямо говорять про те, що метою блокування постачання з РФ була покупка палива в ОРДЛО. Для цього ж і втручалися в постачання вугілля з Африки.

Витяги зі свідчень свідків у справі
Витяги зі свідчень свідків у справі

Це призвело до тиску на Україну з боку Росії, а зрив контрактів з ПАР — до віялових відключень, повідомляють у відомстві.

СБУ також опублікувало ймовірну схему, по якій все відбувалося, згідно з нею, в справі замішані ватажки бойовиків "Л/ДНР", які були при владі на окупованих територіях в 2014 році.

Матеріали справи від СБУ
Матеріали справи від СБУ

СБУ і Генпрокуратура надали аудіодокази — запис розмови Медведчука і різних представників РФ.

Відповідність голоса Медведчука на аудіо підтвердила експертиза. СБУ також повідомляє про сприяння бізнесмена Сергія Кузяри, якого називають близьким до Медведчука, в укладанні договорів з фактично непрацюючими підприємствами в ОРДЛО. Це два держпідприємства в окупованих областях — "Шахта імені І.Кіселева" і "Луганськвугілля".

Розшифровка аудіозапису
Розшифровка аудіозапису

Сума, яку передали бойовикам, за даними СБУ — перевищує 200 млн грн. Глава СБУ Іван Баканов заявив, що слідству відомо як про перерахування коштів компаніям з ОРДЛО, так і про передачу готівки. Він також зазначив, що плани, про які говорять в аудіодоказах, були виконані.

Слідство триває, вирішується питання про підозру для інших учасників справи.

Раніше "Телеграф" писав, що Віктор Медведчук залишився під домашнім арештом до 28 жовтня. Підозру в зраді і замаху на розкрадання держмайна йому підписали 11 травня.

Теги:
#СБУ #Держзрада #Віктор Медведчук
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