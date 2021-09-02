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Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Автор
Д. Іщенко
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Автор
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Віктор Медведчук Новина оновлена 02 вересня 2021, 17:55
Віктор Медведчук

Медведчук проведе під домашнім арештом ще два місяці

У четвер, 2 вересня, Печерський районний суд м.Києва продовжив цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука (фракція "Опозиційна платформа — За життя").

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді політику.

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