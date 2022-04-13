Укр

Зеленский хочет обменять Медведчука на пленных: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виктор Медведчук Новость обновлена 13 апреля 2022, 01:01
Виктор Медведчук

Президент рассказал о будущем кума путина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил россии обменять подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных украинских военных.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении по итогу 12 апреля.

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. А вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает "особо циничным" то, что Медведчук для этих целей переоделся в форму ВСУ. При этом он отметил, что если нардеп сам выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени.

После этого он обратился к россии и предложил обменять его на украинских военнослужащих, которые находятся в плену.

"Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 12 апреля СБУ задержала Медведчука при попытке выехать за пределы Украины.

До начала военного вторжения нардеп находился под домашним арестом, однако уже 27 февраля появилась информация, что он сбежал. При этом его жена Оксана Марченко уехала из Украины в Беларусь еще 19 февраля.

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#Виктор Медведчук #Владимир Зеленский
Виктор Медведчук
Украина
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