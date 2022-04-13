Зеленський хоче обміняти Медведчука на полонених: подробиці

Президент розповів про майбутнє кума путіна

Президент України Володимир Зеленський запропонував росії обміняти підозрюваного у держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука на полонених українських військових.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 12 квітня.

"Дуже символічно, що саме в День космонавтики було затримано Медведчука. Він переховувався 48 днів. А от нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що вважає "особливо цинічним" те, що Медведчук для цих цілей переодягся у форму ЗСУ. При цьому він зазначив, що якщо нардеп сам обрав для себе військову форму, він потрапляє під правила воєнного часу.

Після цього він звернувся до росії та запропонував обміняти його на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні.

"Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 12 квітня СБУ затримала Медведчука під час спроби виїхати за межі України.

До початку військового вторгнення нардеп перебував під домашнім арештом, проте вже 27 лютого з’явилася інформація, що він втік. При цьому його дружина Оксана Марченко виїхала з України до Білорусі ще 19 лютого.