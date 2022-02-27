ЗМІ повідомили про зникнення Медведчука

Інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ

Голова політичної партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук напередодні війни з Росією міг залишити свій будинок, у якому перебував під домашнім арештом. Якщо це так, то він втік, чим грубо порушив закон.

Такі дані повідомляє "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела.

Видання пише, що інформацію поки що підтвердили, але лише в неофіційному порядку. Журналісти нібито поспілкувалися із представниками Офісу генпрокурора.

Висновки щодо можливої втечі ґрунтуються на тому, що 26 лютого співробітники Генпрокуратури вирішили перевірити, як Віктор Медведчук виконує свій запобіжний захід — у вигляді домашнього арешту. Коли поліція прибула на місце, політика будинку нібито не було.

UPD. Заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив цю інформацію офіційно, назвавши Медведчука зрадником. І дуже емоційно.

Також ЗМІ стверджує, ніби втеча Віктора Медведчука могла відбутися ще 21 лютого — тоді біля його будинку були помічені підозрілі автомобілі, в які завантажували речі. Втім, поліцейські виїжджали на місце та навіть обшукували ці машини. Результат такої перевірки не повідомлявся.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук є не лише кумом Володимира Путіна, який оголосив Україні війну, а й підозрюваним у справі у державній зраді. Йому звинувачують у причасті до торгівлі вугіллям з окупованим Донбасом. Також на нього накладено економічні санкції за статтею "фінансування тероризму".