Будинок Медведчука в Києві оточила поліція — ЗМІ

У ЗМІ пишуть, що із дому намагалися вивезти майно.

Поліцейські оточили будинок, у якому під домашнім арештом перебуває нардеп "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Про це повідомляють журналісти "Слідство.Інфо".

За їхніми даними, наразі біля будинку Медведчука у Києві перебуває близько 30 поліцейських та охоронців, які обшукують автомобілі. На запитання представників ЗМІ вони не відповідають.

У повідомленні вказано, що перед цим до будинку нардепа приїхало кілька автомобілів, щоб забрати звідти майно. Зокрема, журналісти повідомляють, що вантажили зброю та бронежилети.

Однак пізніше нібито про це дізналися в ДБР і направили до місця кілька поліцейських екіпажів.

Інших деталей поки що не повідомлялося.

Як повідомлялося, раніше з’являлася інформація про те, що дружина Медведчука Оксана Марченко залишила Україну 18 лютого. За даними ЗМІ, вона перетнула кордон з Білоруссю через пропускний пункт у Чернігівській області.

Нагадаємо, ескалація напруги на лінії розмежування на Донбасі відбулася 17 лютого, коли позиції ЗСУ зазнали масованого обстрілу.

На тлі цього у Росії провели засідання Ради безпеки, на якому російський президент Володимир Путін обговорив із топчиновниками можливість визнання "незалежності" ОРДЛО. Очікується, що остаточне рішення озвучить трохи пізніше, але озвучені заяви вже насторожили українців.