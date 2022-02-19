У ЗСУ пояснили, чому не можуть придушити артилерію бойовиків

На позиції ЗСУ 19 лютого прилетіло майже 800 снарядів та мін

У зоні ООС фіксують значне ускладнення ситуації з безпекою, а 19 лютого загинули двоє військовослужбовців ЗСУ та ще четверо було поранено.

Про це поінформував командувач Операції об’єднаних сил Олександр Павлюк під час брифінгу, який транслювався телеканалом "Рада".

Він зазначив, що протягом попередніх місяців на лінії розмежування фіксувалося в середньому до п’яти порушень режиму припинення вогню за добу, проте в останні дні ситуація загострилася. Так, за 17 лютого було зафіксовано 60 порушень, з яких 43 були із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

За його словами, за цей день на позиції ЗСУ впали 468 снарядів та мін, що призвело до поранення двох військовослужбовців.

Подібна картина спостерігалася і 18 лютого, коли було зафіксовано 66 порушень, з яких 52 із застосуванням забороненої зброї. На позиції українських захисників прилетіло 605 снарядів та мін.

На 18.00 19 лютого було зафіксовано 98 порушень, з яких 86 із застосуванням забороненої зброї. На позиції ЗСУ прилетіли 788 хв та снарядів, що призвело до загибелі двох військовослужбовців та поранення ще чотирьох.

"Вся цинічність полягає в тому, що більша частина з них проводиться із населених пунктів", — сказав Павлюк.

Він підкреслив, що українські військовослужбовці принципово не ведуть вогонь у відповідь, оскільки через це може постраждати мирне населення.

Також Павлюк зазначив, що попри поширення фейків російською пропагандою, з боку бойовиків не було показано жодного об’єкта цивільних структур, які постраждали від дій ЗСУ.

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Як повідомлялося раніше, 19 лютого під обстріл на лінії розмежування потрапила група журналістів, яких супроводжували народні депутати. Зокрема ховатися в укриття довелося голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії та міністру внутрішніх справ Денису Монастирському.