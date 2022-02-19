Арахамія, Монастирський та десятки західних журналістів потрапили під мінометний обстріл на Донбасі

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

Група народних депутатів України разом з іноземними журналістами потрапила під обстріл на лінії розмежування.

Про це повідомила речник "Слуги народу" Яна Палійчук у своєму телеграм-каналі.

"На одній із позицій народні депутати та представники закордонних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", — повідомила вона.

На кадрах з місця події видно, що у сховищі разом з усіма опинився і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який і вів зйомку відео.

Колишній заступник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що там, біля Новоголуганського, також знаходився чинний голова МВС Денис Монастирський та 25 журналістів з CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа.

Як повідомлялося раніше, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли бойовики відкрили вогонь по всій лінії розмежування та обстріляли низку населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Станиця Луганська.

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18 лютого глави бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник заявили про те, що у них нібито є інформація про те, що ЗСУ планують розпочинати наступ і закликали жителів непідконтрольних територій виїхати до Росії.

У відповідь на це міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що ЗСУ не планують наступу, а Київ планує продовжувати дипломатичні спроби врегулювати ситуацію на Донбасі. Ту ж інформацію пізніше підтвердив глава МЗС Дмитро Кулеба.