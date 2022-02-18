"Навіть не ховаються": один із ватажків бойовиків похвалився, як стріляє з гармати поблизу Станиці Луганської

У мережі нагадали, що такі гармати заборонені Мінськими угодами.

Поки ватажки бойовиків ОРДЛО говорять про "наступ ЗСУ" і евакуювали людей до Росії, так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко показав, як стріляє з артилерійської установки.

Відповідне відео було оприлюднене в його Інстаграмі близько 21:00 18 лютого.

"Евакуюємо людей, стоїмо на рубежі", — підписав відео він.

Примітно, що в геолокації вказано, що кадри було знято неподалік Станиці Луганської.

На це відео звернув увагу громадський діяч та волонтер Роман Сініцин, який повідомив, що гармата є 122-мм гаубицею Д-30. Він також нагадав, що ця зброя була заборонена Мінськими угодами.

"Ці мр**і навіть не ховаються", — повідомив він.

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Як повідомлялося раніше, 17 лютого різко зросла кількість обстрілів з боку бойовиків, при цьому під удар потрапили населені пункти на підконтрольній Україні території.

У вже згаданій Станиці Луганський снаряд потрапив у будинок дитячого садка, коли там перебували діти та вихователі. Внаслідок пригоди щонайменше дві співробітниці закладу отримали контузію.

Ще один обстріл населеного пункту стався вже ввечері, під час якого мінометний снаряд потрапив у житловий будинок і спричинив пожежу.

Всього під час обстрілів по всій лінії розмежування отримали травми та поранення 7 людей.