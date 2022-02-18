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Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині Новина оновлена 18 лютого 2022, 16:00
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині

Він розповів про нові домовленості з РФ та закликав донеччан залишити свої будинки.

Фейк дійшов до крайності — бойовики "ДНР" хочуть евакуювати з окупованої території дітей, жінок та людей похилого віку, прикриваючись заявами про нібито підготовку до взяття Донбасу. Вони заявляють, що президент України Володимир Зеленський планує віддати наказ про перехід у наступ.

У Ростовській області вже готові приймати виїжджаючих, а на пунктах пропуску все організовано заздалегідь, заявив ватажок бойовиків на Донеччині Денис Пушилін. Виїзд організований централізовано, і з керівництвом РФ вже є домовленості як про розміщення, так і про забезпечення всім необхідним.

Озброєні загони бойовиків тим часом готові до атак, а мирні жителі нібито можуть постраждати.

Інформація про готовність Збройних сил України до наступу на Донбасі раніше звучала і в ефірі російського телебачення. Зазначимо, що вона є хибною. Це також підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков у Верховній Раді 18 лютого. Він заявив, що повернення Донбасу та Криму піде політичним та дипломатичним шляхом. Міністр також закликав співгромадян на Донеччині не боятися.

Про брехливість заяв бойовиків написав і голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

При цьому бойовики напередодні розпочали масові обстріли позицій українських військових та цивільного населення. Постраждали дитячий садок, ліцей, один із снарядів упав біля автобусної зупинки та поранив жінку.

Раніше "Телеграф" також писав, що на заході попереджають про можливі провокації з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням хімікатів.

Теги:
#Евакуація #Донбас #ОРДЛО
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
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Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
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Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
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