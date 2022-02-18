Використають тіла померлих: США описали сценарій можливої провокації Росії

Про ризик провокацій заявляють як у ЗМІ, так і урядовці.

Відведення військ Росії, про яке заявляли кілька днів тому, може бути прикриттям для чогось іншого. Одна з ймовірностей – хімічна атака.

Про це пише The Washington Post з посиланням на чотирьох чиновників, анонімно та незалежно один від одного, заявили про можливість дезінформації з боку Росії.

Двоє американських також розповіли відомі додаткові деталі. Нібито є дані, що вказують, що війська РФ можуть використовувати чужі прапори при хіматаці. У сценарії описано використання хімречовини, яка знерухомлює мирних людей, а їхні трупи використовують, щоб створити враження, що це українці отруїли газом та вбили мешканців. Також одне із джерел заявило, що провину можуть покласти і на США.

Про ризик провокацій заявив і голова Держдепу США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що точних даних щодо їх характеру немає. Серед іншого, крім версії хімічної атаки, назвав сфабрикований теракт у Росії, інсценований удар БПЛА, виявлення масових поховань. Це може дати РФ можливість заявити і "геноцид" і ввести війська під приводом "захисту".

У подібному, тільки з протилежними акцентами заявляли і в Росії. Володимир Жириновський заявляв, що українські військові нібито можуть застосувати хімзброю та "звалити" на бойовиків чи РФ.

Про можливість російських провокацій експерти зі США говорять не вперше. При цьому велика кількість новин на тему знижує довіру до них, вважають українські фахівці. Також вони нагадують, що попередник Росії СРСР використав таку тактику — провокацій під чужим прапором і припускають, що провокації можуть статися в ОРДЛО.

Як писав "Телеграф", остання доба на Донбасі була неспокійною — відбулися масові обстріли — лише 60 точок, причому частина снарядів бойовиків потрапила до будівель цивільної інфраструктури, або в безпосередній близькості від них. Постраждали п’ятеро цивільних осіб та двоє військових. У Донецькій та Луганській областях фіксували проблеми із зв’язком.