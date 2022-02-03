У заяві Жириновського побачили натяк на небезпечний план Росії на Донеччині

Його слова порівняли з іншими джерелами інформації.

Лідер російської політичної партії ЛДПР Володимир Жириновський записав чергове відео, де виговорився на тему конфлікту України та Росії. Він заявив про можливі "провокації".

Ролик розмістили на YouTube-каналі партії.

У ньому політик у своїй традиційній манері аналізує останні події, вибухнувши тирадою про Україну як "виразку на тілі Європи" та перетворення на "європейський Афганістан".

Але увагу користувачів привернули не ці висловлювання, а слова Жириновського про ризики провокацій із хімічною зброєю.

"Там можуть і хімічну зброю застосувати. І звалити на ополченців або прямо на нас. Загалом можуть провокацію влаштувати, коли їхні солдати будуть переодягнуті у форму наших солдатів і вчинять напади вже на території України", — сказав він.

Після цього західні ЗМІ, на його думку, нібито зможуть сказати про застосування російськими хімічної зброї.

Подібні заяви раніше робили та інші громадські та політичні діячі Росії. Глава Міноборони РФ заявляв про нібито підготовку провокацій американськими військовими на Донбасі із застосуванням хімречовин у грудні, а медіа-пропагандист Семен Пегов, посилаючись на розвіддані, запідозрив у подібному "британо-турецький альянс".

В українському Міністерстві оборони подібні фейки спростовували і 2021 році, і раніше. При цьому серйозно поставилися до грудневої заяви Шойгу через високий рівень оприлюднення та ризик підготовки провокацій.

Також Жириновський висловив думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося ". Він також заявив, що Україна стягнула війська до кордонів.

Як писав "Телеграф" подібною заявою відзначилася і окупаційна влада, чим викликала подив у росіян.