Укр

В заявлении Жириновского увидели намек на опасный план России на Донбассе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Владимир Жириновский выделяется своими заявлениями Новость обновлена 03 февраля 2022, 11:24
Владимир Жириновский выделяется своими заявлениями

Его слова сравнили с другими источниками информации.

Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский записал очередное видео, где выговорился на тему конфликта Украины и России. Он заявил о возможных "провокациях".

Ролик разместили на YouTube-канале партии.

В нем политик в своей традиционной манере анализирует последние события, разразившись тирадой об Украине как "язве на теле Европы" и превращение в "европейский Афганистан".

Но внимание пользователей привлекли не эти выражения, а слова Жириновского про риски провокаций с химическим оружием.

"Там могут и химическое оружие применить. И свалить на ополченцев или прямо на нас. В целом могут провокацию устроить, когда их солдаты будут переодеты в форму наших солдат и совершат где-то нападения уже на территории Украины", — сказал он.

После этого западные СМИ, по его мнению, якобы смогут сказать о применении русскими химического оружия.

Сходные заявления ранее делали и другие общественные и политические деятели России. Глава Минобороны РФ заявлял о якобы подготовке провокаций американскими военными на Донбассе с применением химвеществ в декабре, а медиа-пропагандист Семен Пегов, ссылаясь на разведданные, заподозрил в подобном "британо-турецкий альянс".

В украинском Министерстве обороны подобные фейки опровергали и в 2021 году, и ранее. При этом серьезно отнеслись к декабрьскому заявлению Шойгу из-за высокого уровня обнародования и риска подготовки провокаций.

Также Жириновский высказал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявил, что Украина стянула войска к границам.

Как писал "Телеграф" подобным заявлением отличились и оккупационные власти, чем вызвали удивление у россиян.

Теги:
#Россия #Химическое оружие #Владимир Жириновский
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