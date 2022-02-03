Укр

Боевики "ДНР" отличились новым фейком об Украине: посмеялись даже россияне

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Часть Украины оккупирована с 2014 года Новость обновлена 03 февраля 2022, 09:12
Часть Украины оккупирована с 2014 года

Комментаторы сомневаются в правдивости информации.

В оккупационной администрации "ДНР" заявили о переброске к линии разграничения 120 тысяч украинских военных. Такие заявления прозвучали на фоне идеи депутатов Госдумы РФ о признании террористических формирований правовыми. В своих оценках украинского контингента боевики ссылаются на данные разведки.

Об этом российскому информагенству "РИА Новости" рассказали в псевдо-МИД оккупантов.

Дополнительных подробностей не сообщается. В комментариях к новости в соцсетях в российском сегменте интернета сомневаются в достоверности информации от боевиков "ДНР" и поинтересовались как считали.

Ранее в оккупационной администрации уже отличались громкими заявлениями про Украину и ситуацию в ОРДЛО. В частности — заявили, что формирования "не самостоятельные" и что они могут обратиться к России за оружием.

Вопрос о признании бандформирований "ДНР" и "ЛНР" может быть рассмотрен российской властью уже 14 февраля, сообщал "Телеграф".

Тем временем в самой оккупированной части Донецкой области граждане вынужденно живут в рамках жестких ограничений — действует комендантский час, установленный главарями боевиков.

Теги:
#Украина #Боевики #ДНР
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