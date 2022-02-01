Спикер боевиков "ДНР" нечаянно проболтался о роли России

Он оценил самостоятельность псевдоформирования на оккупированной территории.

Поставки вооружения от союзников в Украину, которые происходят на фоне предупреждений о возможном вторжении России в нашу страну, вызвали реакцию со стороны оккупантов на Донбассе.

Эдуард Басурин, которые выполняет роль "пресс-секретаря" боевиков "ДНР" заявил, что они могут обратиться к России за помощью. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что кроме РФ могут обратиться и к другим государствам. При этом Батурин отметил, что боевики "не самостоятельные":

"Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынужденны обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы сделать паритет по поставке вооружения и показать о том, что мы не самостоятельные, что за нами есть другие страны", — сказал он.

Напомним, украинская разведка уже сообщала о поставках вооружения на оккупированную территорию страны на востоке в декабре 2021 года. Среди прочего отмечалась поставка беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал про обучение украинских военных использованию ПТРК NLAW, которые прибыли из Великобритании и грядущую поставку "Стингеров" и "Джавелинов" из стран Балтии.

В России с инициативой отправить боевикам оружие уже выступал первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.