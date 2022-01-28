Украинские военные показали испытания противотанковой системы NLAW (фото, видео)

Практическому применению предшествовала теория.

На Яворовском полигоне во Львовской области проходит обучение украинских военных премудростям в обращении с противотанковой системой NLAW. Их чуть более недели назад передала в Украину Великобритания.

Как сообщают в ВСУ, практическая подготовка в 184 учебном центре началась 27 января. Три дня украинским военным отводили на усвоение теоретических знаний про ПТРК и обращение с ним. Практические действия отрабатывают в учебном комплексе "Бой в городе".

Отработка практических действий при поражении противника из NLAW

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, ПТРК NLAW благодаря своей конструкции незаменим при городской обороне — отбить танковую атаку можно с расстояния в пару десятков метров. Он также выложил видео со стрельб.

Стрельбы на полигоне

Одной из особенностей современного вооружения является необязательность попадания. У ракеты есть датчик на металл, который сработает даже если она будет лететь над танком.

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