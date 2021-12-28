Завозят тяжелое вооружение и бронетехнику: Россия усиленно вооружает боевиков на Донбассе

Разведка фиксирует поставки как новых, так и отремонтированных на российских заводах машин

Вероятность полноценного вторжения России в Украину по-прежнему существует. Пока рядом с границами наращивается количество вражеских войск и проходят военные учения, на оккупированный Донбасс завозятся боеприпасы и различная техника.

Такую информацию сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

Согласно имеющейся информации, в течении декабря российские военные совершали поставки топлива, вооружения и даже беспилотников на оккупированную территорию как Донецкой, так и Луганской областей.

Разведчики утверждают, что в России для пересечения границы с пока неподконтрольными Киеву территориями часто используют колоны машин с якобы гуманитарным конвоем.

Дополнительно сообщается, что боевики получают от Москвы не только новое вооружение, но и успешно модернизированное старое. Скорее всего, "обновление" проходило на различных российских предприятиях и заводах.

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Впрочем, пополнение материально-технической базы не единственное, чем РФ снабжает оккупантов на Донбассе. Также оттуда в ОРДЛО прибывают различные военнослужащие, которые имеют специальность снайперов, связистов, разведчиков и попросту наемники для ведения войны с Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в СНБО назвали приблизительную численность российских войск в опасной близости от украинской границы. Только на первом "рубеже" их может находиться около 122 тысяч человек.

Несмотря на то, что на Западе надеятся на благоразумие Кремля, некоторые из иностранных партнеров Украины уже строят планы военной помощи в случае вероятного начала полномасштабной войны. К примеру, в США могут помочь не только финансово или поставкой вооружения, но и информационно — передачей данных от американской разведки.