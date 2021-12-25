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В США придумали, как помочь Украине в случае передвижения войск России

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Варианты поддержки обсуждаются в Белом доме Новость обновлена 25 декабря 2021, 07:40
Варианты поддержки обсуждаются в Белом доме

Количество российских войск близ украинских границ продолжает волновать западных партнеров.

После недавно обсуждаемых экономических санкций для экспорта в Россию из США смартфонов и запчастей для самолетов, американские чиновники задумались о новом типе помощи для Украины. Речь о разведданных.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, обсуждается возможность делиться с Украиной информацией разведки о передвижениях российских войск в реальном времени при подходе к границе. Это поможет украинским войскам лучше подготовиться к вторжению и отбить атаку.

В США также отметили, что были опасения по поводу того, что Украина может воспользоваться данными для встречного наступления. В материале издания отмечается, что такой образ создали стране в РФ. Отметим, что такая риторика звучала и на пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, который открыто признал на мероприятии, что опасается Украины. Он счел необходимым для РФ заняться своей безопасностью, поскольку могут "долбануть".

В Вашингтоне также задумываются про передачу Украине военной техники, включая вертолеты, ранее выделенные Афганистану. Также среди вариантов помощи — поддержка специалистов в отражении кибератак из России. Как ранее сообщал "Телеграф", одним из требований России для деэскалации конфликта является отказ НАТО от расширения на восток. Об это Россия хочет напрямую договариваться с США.

Теги:
#США #Россия #Разведка #Войска #Данные
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