Укр

Запад готовит удар по авиации Путина: чем НАТО ответит на вторжение войск РФ в Украину

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
423
Альянс готовится к возможной агрессии в восточной Европе. Новость обновлена 22 декабря 2021, 11:57
Альянс готовится к возможной агрессии в восточной Европе.

Скопление войск России возле украинских границ вызывает опасения у западных стран. 

В США готовят меры на случай возможной эскалации. Среди них — экономические санкции и меры по контролю экспорта. Они могут коснуться и рядовых россиян, и важных отраслей экономики. Под запрет могут попасть как смартфоны, так и комплектующие для самолетов и авто. 

Об этом сообщает Reuters. 

Согласно данным чиновника, пожелавшего остаться анонимным, меры будут обсуждать уже 21 декабря. Кроме вышеперечисленных категорий запрет на импорт в Россию может повлиять и на другие сектора промышленности и товары потребления. 

Одновременно с этим Die Welt сообщает про приведение в боевую готовности сил быстрого реагирования НАТО. В них входит 40-тысячный контингент. Развертывание оперативной группы в зоне кризиса сократили с семи до пяти дней. 

Издание отмечает, что группы спецназначения и логисты также переведены в режим повышенной готовности. Согласно данным источника решение принято на прошлой неделе. Кроме вероятной эскалации в Украине НАТО хочет усилить защиту членов организации на востоке Европы. В Альянсе отметили, что рост военного присутствия России в Украине и возле нее "подрывает безопасность в Европе".

Ранее "Телеграф" писал, что Кремль опасается расширения НАТО на восток, в Украину. Россия потребовала гарантий безопасности. Опасения у президента Владимира Путина вызывает якобы размещение в Украине ракет США и НАТО.

Теги:
#Украина #США #НАТО #Россия #Санкции #Агрессия
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Украина
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Категория
Жестокое убийство двух бездомных
Убили ради забавы: появились подробности гибели бездомных в Днепре
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду
Дата публикации
Категория
Погибший шел по рельсам
Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Мужчину держали связанным по рукам и ногам
Бывшая супруга похитила иностранца и удерживала его в подвале: подробности ЧП в Киеве (фото, видео)