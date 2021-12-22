Запад готовит удар по авиации Путина: чем НАТО ответит на вторжение войск РФ в Украину

Скопление войск России возле украинских границ вызывает опасения у западных стран.

В США готовят меры на случай возможной эскалации. Среди них — экономические санкции и меры по контролю экспорта. Они могут коснуться и рядовых россиян, и важных отраслей экономики. Под запрет могут попасть как смартфоны, так и комплектующие для самолетов и авто.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным чиновника, пожелавшего остаться анонимным, меры будут обсуждать уже 21 декабря. Кроме вышеперечисленных категорий запрет на импорт в Россию может повлиять и на другие сектора промышленности и товары потребления.

Одновременно с этим Die Welt сообщает про приведение в боевую готовности сил быстрого реагирования НАТО. В них входит 40-тысячный контингент. Развертывание оперативной группы в зоне кризиса сократили с семи до пяти дней.

Издание отмечает, что группы спецназначения и логисты также переведены в режим повышенной готовности. Согласно данным источника решение принято на прошлой неделе. Кроме вероятной эскалации в Украине НАТО хочет усилить защиту членов организации на востоке Европы. В Альянсе отметили, что рост военного присутствия России в Украине и возле нее "подрывает безопасность в Европе".

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Ранее "Телеграф" писал, что Кремль опасается расширения НАТО на восток, в Украину. Россия потребовала гарантий безопасности. Опасения у президента Владимира Путина вызывает якобы размещение в Украине ракет США и НАТО.