Ракеты долетят за 10 минут: Путин сделал новое заявление об Украине

В Кремле продолжают говорить о вероятной угрозе со стороны США, а также о продолжении военных действий на Донбассе со стороны Украины

Глубокую озабоченность гипотетическим размещением иностранных военных на территории Украины высказывает официальная Москва. Дескать, при появлении любого вида оружия НАТО рядом с российскими границами снаряды смогут добраться до РФ за считанное время.

Таким заявлением во время заседания коллегии Минобороны России отличился президент Владимир Путин, сообщают росСМИ.

По его словам, Кремль постоянно следит за "военной группировкой", в которую входят НАТО и Соединенные Штаты. При этом якобы действия Альянса постоянно вызывает беспокойство — размещение оружия на территории Румынии и Польши, проведение незапланированных военных учений и т.п.

"Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на [в — ред.] Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут", — заявил Путин.

Также он добавил, что если Альянс якобы решит дислоцировать на территории Украины гиперзвуковое оружие, то время, с которым снаряд доберется до российской столицы, будет равно пяти минутам.

Стоит отметить, что это — не единственное скандальное заявление, прозвучавшее во время заседания российского Министерства обороны. Так, глава этого ведомства Сергей Шойгу снова затронул тему войны на Донбассе, напомнив стандартные прокремлевские тезисы — "оккупированная территория на самом деле обстреливается ВСУ", "Украина осуществляет подготовку к активным боям" и т.п.

Помимо прочего чиновник также заявил, что в Красном Лимане и Авдеевке якобы появились запасы некого химического компонента, которые могут использовать "против мирных жителей Донбасса". По его мнению, эти все действия напрямую связаны с более 120 сотрудниками различных американских ЧВК, которые якобы и занимаются подготовкой "провокаций".

Подобные высказывания особо циничны на фоне увеличения количества военных баз России в опасной близости с украинской границей. Факт такой активности действительно зафиксирован иностранными расследователями с помощью спутниковых снимков.

Тем временем Кремль продолжает убеждать, что не собирается нападать на Украину, хотя отечественные политики настроены к таким заявлениям достаточно критично. В СНБО уже рассказали, сколько российских военных находятся рядом с восточными рубежами Украины, а также в каком случае имеется вероятность введения военного положения в стране.