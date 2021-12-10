Вторжения не будет? Зеленский рассказал, что Путин пообещал Байдену

Зеленский говорит, что страны Запада могут ввести новые санкции против России, в случае вторжения в Украину.

Российский президент Владимир Путин заверил американского коллегу Джо Байдена, что не станет продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН

По его словам, Путин в настоящее время заинтересован в разговоре с Байденом и больше ни с одним другим мировым лидером. Кроме того, он заявил, что западные страны готовят серьезный пакет санкций, который будет введен в случае дальнейшей эскалации конфликта.

"Месседж, который я получил от президента США: Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего государства", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Байден провели переговор 9 ноября. В нем президенты обсудили вопросы угрозы со стороны России, а также дальнейшей работы в рамках Нормандского формата и выполнении Минских соглашений.

Примечательно, что во время их разговора в российских СМИ начали раздувать истерию о том, что корабль ВМС ВСУ "Донбасс" якобы направляется в сторону Керченского пролива из-за чего оккупанты даже перекрывали движение транспортных судов. Как оказалось, корабль выполнял задания в территориальных водах Украины и не приближался к проливу.

А 10 декабря, во время интервью Зеленского появилась информация, что Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря под предлогом проведения стрельб.