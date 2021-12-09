В России подняли шумиху из-за якобы украинского корабля возле Керченского моста: что же произошло на самом деле

Тема движения украинского корабля подняла шум в российских медиа, но оказалась обычным вбросом.

В то время, пока президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проводили телефонный разговор, в российских СМИ начали активно распространять информацию о том, что корабль ВМС ВСУ "Донбасс" якобы движется в сторону Керченского пролива и создает угрозу морскому судоходству.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на предоставленную ФСБ информацию.

В сообщении указано, что корабль снялся с рейда порта в Мариуполе и начал движение в сторону Керченского пролива.

Российские пограничники отправили запрос на корабль с требованием разъяснить ситуацию, однако в ответ они получили информацию, что судно не намерено проходить через пролив.

В настоящее время "Донбасс" якобы находится в 18 морских милях от пролива (33 километра) и не реагирует на требования изменить маршрут движения, говорится в сообщении.

Полное заявление ФСБ

Примечательно, что в украинских официальных источниках никаких комментариев относительно ситуации не поступало.

UPD: около 22:00 в росСМИ сообщили, что корабль "Донбасс" изменил маршрут движения и лег на обратный курс. Сообщается, что на запросы он все еще не отвечает. Вместе с тем украинский гонщик Алексей Мочанов сообщил, что корабль уже три дня как выполняет задачи в Азовском море

Спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в свою очередь заявил, что весь этот шум являлся попыткой сорвать разговор Зеленского и Байдена.

Он отметил, что изначально россияне разогнали фейк о том, что корабль направляется к Керченскому проливу и из-за этого начали заявлять о приведении в боевое состояние флота и авиации, после чего перекрыли пролив для гражданских суден. А позже даже заявили о готовности применить против судна боевую авиацию.

Вместе с тем он указал, что "Донбасс" вышел на обычный рейд в территориальных и нейтральных водах. До моста через Керченский пролив он не дошел 30 морских миль, после чего лег на курс в Мариуполь.

"Если обычный рейд нашего корабля россияне будут пытаться проталкивать по всем своим медиа как «провокационную акцию», а теперь следите за типа украинскими медиа, блогерами и политиками кто будет проталкивать этот нарратив", — добавил он.

Ситуацию прокомментировали и в Штабе ООС, отметив, что корабль не заходил в чувствительные зоны и выполнял задание в территориальных водах.

Отметим, что украинские корабли имеют право на свободное плавание в этих водах и не обязаны ничего согласовывать с оккупантами, так как Крым юридически является территорией Украины.

Корабль управления A500 "Донбасс" был построен в 1969 году в Польше и изначально использовался, как плавучая мастерская. После развала СССР был передан Украине.

В марте 2014 году был захвачен россиянами после начала оккупации Крыма, однако через месяц был передан под контроль ВСУ и переведен в Одессу.

С 2016 года находится в Азовском море.

Как сообщалось ранее, 7 декабря Байден провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным. После него Зеленский заявил, что видит в его итогах позитивные моменты, а вот в западных СМИ выразили мнение, что Путин после него не пойдет на примирение.