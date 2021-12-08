Зеленский выделил основное из переговоров Байдена и Путина (видео)

По словам Зеленского, Соединенные Штаты всегда находились на стороне Украины

Личное участие американского лидера Джозефа Байдена в попытках урегулировать войну на востоке Украины является невероятно важным для нашего государства. Такими промежуточными оценками диалога между Джо Байденом и Владимиром Путиным, который состоялся во вторник, 7 декабря, поделился президент Владимир Зеленский.

Его реакция стала известна во время совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Глава украинского государства назвал проведение такой беседы между президентами "позитивной".

"Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость", — отметил президент.

Также по его словам, украинское государство всегда имело двухпартийную поддержку со стороны США, но самым основным сейчас является личная реакция американского президента Джо Байдена. Зеленский убежден, что глава Штатов может помочь в окончательном урегулировании войны на Донбассе.

Более конкретные выводы из общения американского и российского президентов Владимир Зеленский пообещал сделать уже в ближайший четверг. Все потому, что 9 декабря Офис президента ожидает звонка из Белого дома.

Зеленский уточнил, что разговор с главой Штатов будет "в формате диалога" по телефону. При этом с Путиным Байден созванивался по защищенному каналу видеосвязи.

Изначально в ОП заявили, что беседа США и РФ не стала чем-то "сенсационным", хотя и высказали благодарность американскому президенту за отстаивание Украины.

При этом западная пресса уверена: особо радостных выводов из общения Байдена и Путина делать не стоит, ведь Кремль не решился пойти на примирение.