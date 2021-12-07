Сенсации не случилось: у Зеленского оценили итоги переговоров Байдена и Путина

Украина настаивает на необходимости возвращения к дипломатическому решения конфликта на Донбассе

За переговорами американского и российского президентов пристально наблюдали многие мировые правительства. Украинское — особенно, ведь вопрос возможной эскалации войны с РФ являлся ключевым в беседе Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в Офисе президента не считают результаты переговоров "сенсакционными".

При этом, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина полностью находится на стороне Америки. Наши власти поддерживают необходимость снижения напряжения на Донбассе и на украинско-российской границе. Подоляк говорит, что возвращение к дипломатическому варианту решению проблемы необходимо.

"Мы будем координироваться и далее с американской стороной для достижения конкретных результатов в интересах Украины", — отметил советник Ермака.

Также он высказал благодарность главе Белого дома за то, что он продолжает отстаивать суверенитет Украины и пытаться стабилизировать ситуацию в нашем регионе.

Напомним, что ключевой темой общения между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом стала ситуация в Украине. В частности американская сторона была обеспокоена информацией о вероятной подготовке полномасштабного нападения российской армии на украинскую территорию.

Словно в подтверждение такого тезиса накануне беседы президентов на Донбассе зарегистрировали небольшое обострение — оккупанты обстреливали дома мирных жителей.

Также "Телеграф" сообщал, что Джозеф Байден собирался переговорить и с Владимиром Зеленским после общения с Путиным. Предварительно стало известно, что с украинским лидером глава Белого дома свяжется в четверг, 9 декабря.