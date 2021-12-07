Перед переговорами Байдена и Путина боевики усилили обстрелы на Донбассе (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 50
Некоторые оккупанты не брезговали пользоваться гранатометами
Вторник, 7 декабря, стал весьма напряженным днем на Донбассе у линии разграничения. Накануне переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным российские оккупанты несколько раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению.
Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу ООС и полицию Донецкой области.
С самого утра боевики обстреляли жилой дом в Зайцевом. Только по счастливой ситуации никто не погиб, хотя пули и пробили окна в комнате, где жители дома обычно отдыхают за просмотром телевизора. Также выстрелами были повреждены стекла в еще одной квартире.
Полицейские из Бахмута обследовали место происшествия и задокументировали все детали. Также правоохранители пообещали предоставить жителям Зайцевого необходимую помощь.
В штабе ООС отчитываются, что с начала суток было зафиксировано три обстрела украинских позиций российскими боевиками. Огонь осуществлялся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Пивденне, Новоалександровка и Майорск.
В соцсетях также расходится информация, что уже ближе к вечеру работа военной техники стала слышна и жителям Докучаевска.
Напомним, что главной темой виртуальной встречи американского и российского президентов стала военная ситуация в Украине и на ее границах с Россией. После окончания беседы Джо Байден должен связаться с Владимиром Зеленским.
Как уже писал "Телеграф", первая информация о вероятном разговоре американского лидера с Путиным и Зеленским появилась после заявлений о подготовке государственного переворота в Украине.
Также в последние недели из различных источников все чаще появляются сведения о вероятном полноценном наступлении России на Украину.
- Дата публикации
-
- Категория
-