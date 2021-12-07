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Перед переговорами Байдена и Путина боевики усилили обстрелы на Донбассе (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В Зайцевом огонь велся по домам мирных жителей Новость обновлена 07 декабря 2021, 18:36
В Зайцевом огонь велся по домам мирных жителей

Некоторые оккупанты не брезговали пользоваться гранатометами

Вторник, 7 декабря, стал весьма напряженным днем на Донбассе у линии разграничения. Накануне переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным российские оккупанты несколько раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу ООС и полицию Донецкой области.

С самого утра боевики обстреляли жилой дом в Зайцевом. Только по счастливой ситуации никто не погиб, хотя пули и пробили окна в комнате, где жители дома обычно отдыхают за просмотром телевизора. Также выстрелами были повреждены стекла в еще одной квартире.

Пробитые пулями окна
Пробитые пулями окна

Полицейские из Бахмута обследовали место происшествия и задокументировали все детали. Также правоохранители пообещали предоставить жителям Зайцевого необходимую помощь.

Копы зафиксировали все детали
Копы зафиксировали все детали

В штабе ООС отчитываются, что с начала суток было зафиксировано три обстрела украинских позиций российскими боевиками. Огонь осуществлялся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Пивденне, Новоалександровка и Майорск.

В соцсетях также расходится информация, что уже ближе к вечеру работа военной техники стала слышна и жителям Докучаевска.

Напомним, что главной темой виртуальной встречи американского и российского президентов стала военная ситуация в Украине и на ее границах с Россией. После окончания беседы Джо Байден должен связаться с Владимиром Зеленским.

Как уже писал "Телеграф", первая информация о вероятном разговоре американского лидера с Путиным и Зеленским появилась после заявлений о подготовке государственного переворота в Украине.

Также в последние недели из различных источников все чаще появляются сведения о вероятном полноценном наступлении России на Украину.

Теги:
#Боевики #Донбасс #Обстрелы #Оккупанты #ОРДЛО
В Зайцевом огонь велся по домам мирных жителей
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Перед переговорами Байдена и Путина боевики усилили обстрелы на Донбассе (фото и видео)
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