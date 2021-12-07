Перед переговорами Байдена та Путіна бойовики посилили обстріли на Донбасі (фото та відео)

В деяких місцях фронту окупанти використовували гранатомети

Вівторок, 7 грудня, став доволі напруженим днем на Донбасі біля лінії розмежування. Напередодні переговорів між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним російські окупанти кілька разів відкривали вогонь щодо українських позицій та мирного населення.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на пресслужбу ООС та поліцію Донецької області.

Від самого ранку бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому. На щастя, ніхто не загинув, хоча кулі і пробили вікна в кімнаті, де мешканці будинку зазвичай відпочивають за переглядом телевізора. Також пострілами було пошкоджено скло в ще одній квартирі.

Пробиті кулями вікна

Поліцейські з Бахмута обстежили місце події та задокументували всі деталі. Також правоохоронці пообіцяли надати мешканцям Зайцевого необхідну допомогу.

Копи зафіксували всі деталі

У штабі ООС звітують, що з початку доби було зафіксовано три обстріли українських позицій російськими бойовиками. Вогонь здійснювався з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Південне, Новоолександрівка та Майорськ.

У соцмережах також розходиться інформація, що вже ближче до вечора роботу військової техніки почали чути і мешканці Докучаєвська.

Нагадаємо, що головною темою віртуальної зустрічі американського та російського президентів стала військова ситуація в Україні та на її кордонах із Росією. Після закінчення розмови Джо Байден має зв’язатися з Володимиром Зеленським.

Як уже писав "Телеграф", перша інформація про ймовірну розмову американського лідера з Путіним та Зеленським з’явилася після заяв про підготовку державного перевороту в Україні.

Також останніми тижнями з різних джерел все частіше з’являються відомості про ймовірний повноцінний наступ Росії на Україну.