Переговори Байдена з Путіним завершаться дзвінком в Україну: що відомо

Переговори російського та американського лідера відбудуться у закритому форматі.

Наростаюча напруга на кордоні України через близьку присутність російських військ буде однією з тем майбутньої відеорозмови двох лідерів — США та Росії. Джо Байден та Володимир Путін планують обговорити низку питань 7 грудня. "Телеграф" зібрав основні відомі факти щодо цієї розмови.

Переговори з українським президентом

Перед переговорами глав Росії та США американський Держсекретар Ентоні Блінкен поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським. Раніше передбачалося, що розмова пройде між лідерами держав. Держсекретар та український глава держави обговорили ситуацію біля українських рубежів та санкції проти Росії. Домовилися також про розмову Байдена та Зеленського після відеозв’язку з Путіним.

Про що говоритимуть

Одним із основних питань обговорення Байдена та Путіна стане ситуація в Україні та біля її кордонів. Про це на брифінгу розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що США підтримують незалежність та цілісність України. Серед запланованих питань також і міждержавні — стратегічна стабільність та кібербезпека. Нагадаємо, американські компанії звинувачували у масових кібератаках саме російських хакерів. У переліку можливих тем для розмови також називають Сирію, Іран, Афганістан.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні України та РФ збільшується присутність військового контингенту країни-агресора. Іноземні ЗМІ опублікували низку планів, що ґрунтуються на розвідданих їхніх джерел і стосуються ймовірних атак на Україну.