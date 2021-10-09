Microsoft і Google звинуватили російських хакерів в масових кібератаках

Компанії попереджають користувачів про спроби добути їхні конфіденційні дані.

Російські хакери погрожують іноземним компаніям. Так, в Microsoft заявили, що кількість атак з РФ на урядові установи США виросла до 53% за рік. Своєю чергою Google попередив клієнтів про масштабну фішингову кампанію проти користувачів поштового клієнта з боку Росії.

Про це повідомляє сайт Bleepingcomputer.

Корпорація Google розіслала попередження понад 14 тисячам користувачів, а тому що шахраї спробують викрасти їх конфіденційні дані. На діяльність групи APT28 (Fancy Bear, Strontium) припало 86% попереджень про можливу атаку. Цю групу пов’язують з ГРУ Росії. Її основні цілі — журналісти, активісти та чиновники, в тому числі зі сфери безпеки. Всі атаки Google заблокувала.

На агентства, що займаються зовнішньою політикою, національною безпекою або обороною США також були спрямовані і атаки, про які повідомили в Microsoft. Їх нарахували 20,5 тисяч (за даними з липня 2020 по червень 2021). Найвідоміша хакерська група з РФ, яка їх здійснює, це Nobelium. На другому місці — вже відомі нам Strontium, про діяльність яких попереджав Гугл. Третя група — Bromine.

У звіті Microsoft сказано, що хакерські групи підтримуються російською державою.

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