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У мережу злили дані про всіх українців: в базі може бути до 53 млн записів

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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ілюстративне фото Новина оновлена 13 вересня 2021, 15:55
ілюстративне фото

Зловмисники могли отримати дані про ім’я, номер телефону та адресу всіх українців.

Хакери злили в мережу об’ємну базу даних з особистою інформацією про жителів України. У ній за оцінками може перебувати близько 53 мільйони записів.

Про це поінформував Офіс омбудсмена України.

Як говориться в повідомленні, в базі, яку виявили на одному з сайтів в інтернеті, можуть перебувати дані про ПІБ громадян, їх місце проживання, номер телефону і дату народження.

У зв’язку з цим представники омбудсмена звернулися до поліції з вимогою вжити відповідних заходів для забезпечення конституційного права громадян на конфіденційність особистої інформації.

Як повідомлялося раніше, в сучасному світі персональні дані користувачів мережі знаходяться під постійною загрозою з боку зловмисників. Наприклад, в липні російські хакери зламали федеральну прокуратуру США. Крім того, жертвами хакерів стали сотні компаній по всій країні.

А в травні в мережу була злита база даних користувачів сервісу доставлення Glovo.

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