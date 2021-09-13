У мережу злили дані про всіх українців: в базі може бути до 53 млн записів

Зловмисники могли отримати дані про ім’я, номер телефону та адресу всіх українців.

Хакери злили в мережу об’ємну базу даних з особистою інформацією про жителів України. У ній за оцінками може перебувати близько 53 мільйони записів.

Про це поінформував Офіс омбудсмена України.

Як говориться в повідомленні, в базі, яку виявили на одному з сайтів в інтернеті, можуть перебувати дані про ПІБ громадян, їх місце проживання, номер телефону і дату народження.

У зв’язку з цим представники омбудсмена звернулися до поліції з вимогою вжити відповідних заходів для забезпечення конституційного права громадян на конфіденційність особистої інформації.

Як повідомлялося раніше, в сучасному світі персональні дані користувачів мережі знаходяться під постійною загрозою з боку зловмисників. Наприклад, в липні російські хакери зламали федеральну прокуратуру США. Крім того, жертвами хакерів стали сотні компаній по всій країні.

А в травні в мережу була злита база даних користувачів сервісу доставлення Glovo.