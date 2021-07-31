Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США

Ряд известных федеральных прокуроров США подвергся атаке со стороны российских хакеров. Так, последние с помощью взлома получили доступ к учетным записям электронных почт, сообщает агентство AP.

По данным СМИ, атака произошла в 2020 года. Взлому подверглись 80 процентов "учеток" электронной почты Microsoft, используемых работниками офисов прокуратуры в Нью-Йорке. Минюст США уточняет: учетные записи по меньшей мере одного сотрудника были взломаны в 27 офисах прокуратуры.

Хакерская атака растянулась на практически на полгода - с мая по конец декабря 2020-го, пишет AP. В конце прошлого года стало известно об атаке на программное обеспечение компании SolarWinds.

В начале же 2021-го власти США озвучили выводы ФБР и других американских структуры, согласно которым к масштабной кибератаке на клиентов фирмы может стоять Российская Федерация.

Напомним, ранее часть белорусского объединения "Сопротивление", которое занимается хакерством, заявила о взломе паспортной системы государства.