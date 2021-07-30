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Хакеры взломали паспортную систему Беларуси и слили в сеть данные всех граждан страны

Хакеры взломали паспортную систему Беларуси и слили в сеть данные всех граждан страны
15:00 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Часть беларусского объединения "Сопротивление", которая занимается хакерством, заявила о взломе паспортной системы государства. 

Об этом они сообщили в своем Телеграм-канале. 

Среди обнаруженных хакерами данных - информация на руководителей силовых структур, приближенных Александра Лукашенко, сотрудников разведки в Евросоюзе. Часть данных они выложили в открытый доступ. В некоторых выборках начитывается 11 млн личных номеров граждан. 

Среди прочего "Киберпартизаны" обнародовали информацию и фото сына Лукашенко. 

Хакерскую атаку они назвали "Операция Жара". Кроме паспортной системы взломали базу ГАИ, службы 102 и Управления собственной безопасности МВД Беларуси. Также они заявили, что у них достаточно информации про фальсификации на выборах президента Беларуси в 2020, которые вызвали массовые протесты. 

Данные обещают добавить на "Черную карту оккупантов" и "Каратели Беларуси" и передать организациям "Дружины народной самообороны" и "Буслы ляцяць". При этом хакеры обещают, что данные обычных граждан Беларуси не будут опубликованы для широкого доступа. Они хранят их на закрытых серверах. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Беларусь съезжается российская военная техника. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Беларусь, Хакеры, Личные данные, киберпартизаны.
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