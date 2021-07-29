Россия стягивает войска в Беларусь: какие прогнозы дают аналитики НАТО?

Один раз в четыре года Россия и Беларусь проводят военные учения "Запад". Уже сейчас, за шесть недель до их начала в Беларусь начали прибывать российские войска и военная техника.

Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста "Вертикаль власти", в своей статье на сайте "Atlantic Council" рассказывает о предстоящих совместных учениях "Запад-2021" в контексте сложившейся политической ситуации в Беларуси. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Министерство обороны Беларуси сообщило 27 июля, что новый контингент российских солдат прибыл на железнодорожную станцию Полонка на западе Беларуси, где их встретили хлебом-солью военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Беларуси.

Согласно информации независимой консалтинговой компании в области аэрокосмической и оборонной промышленности "Rochan Consulting", которая отслеживает подготовку к Западу-2021 в своем блоге, мы "наблюдаем появление в Беларуси самых известных, наиболее оснащенных российских наземных подразделений, что само по себе является значительным. Но это только начало".

Каждые четыре года учения "Запад" вызывают настороженность и беспокойство у западных военных специалистов по планированию и аналитиков, а также у стран на восточном фланге НАТО.

В преддверии учений "Запад-2017" некоторые наблюдатели опасались, что Россия может использовать учения, чтобы начать новое наступление на Украину, устроить провокацию против Польши или Литвы или как предлог для удержания войск в Беларуси. И хотя тогда эти опасения не оправдались, растет опасение, что учения "Запад" в этом году, запланированные на 10–16 сентября, могут пойти по другому сценарию.

Во время встречи с белорусской общиной в Нью-Йорке на этой неделе лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что опасается, что режим Александра Лукашенко "может использовать присутствие российских войск для шантажа своих западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут проявляться по-разному".

Одним из главных отличий Запада-2017 от Запада-2021 является политический контекст.

Еще в 2017 году Лукашенко явно не был заинтересован в участии в конфликте Владимира Путина с Западом. Поэтому он попытался повысить уровень прозрачности учений, чтобы защитить себя и заверить западных соседей Беларуси в том, что учения не будут использоваться в качестве платформы для причинения вреда.

Лукашенко пригласил наблюдателей из семи стран (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия), а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного Креста для наблюдения за той частью учений "Запад-2017", которая проходила на территории Беларуси. Он также приложил все усилия, чтобы заверить Украину, Польшу и страны Балтии, что он не позволит использовать территорию Беларуси для нападения или запугивания соседних стран.

В то время Россия была настолько недовольна Лукашенко, что ни Путин, ни министр обороны Сергей Шойгу не посетили Беларусь во время учений, а российское военное командование не осталось на торжественный обед после учений.

Лукашенко ответил на такое пренебрежение, отменив свои планы посетить вместе с Путиным российский военный объект. После учений он публично заявил о своем желании наладить отношения с Западом.

Атмосфера в преддверии "Запада-2021", мягко говоря, несколько угрожающая.

Жестокое подавление инакомыслия в Беларуси после совершенно дискредитированных и спорных президентских выборов в августе 2020 года, наряду с эффективным угоном рейса 4978 авиакомпании Ryanair и похищением журналиста-оппозиционера Романа Протасевича в мае 2021 года, сделали белорусского диктатора персоной нон грата на Западе. Ему теперь некуда обратиться, кроме Москвы.

Лукашенко также отступил, чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность Москве, превращая Беларусь в потенциальный фронт войны России против Украины, угрожая нарушить торговые цепочки поставок между Европой и Азией и используя незаконную миграцию против Литвы.

Со своей стороны, Россия неуклонно расширяет свое политическое, экономическое и военное присутствие в Беларуси. Две страны проводят в этом году рекордное количество военных учений в преддверии "Запад-2021", а постоянная ротация российских войск означает, что российские войска де-факто постоянно находятся в Беларуси.

Россия и Беларусь также объявили о планах создания трех постоянных совместных центров военной подготовки в Нижегородской и Калининградской областях России и в западной Гродненской области Беларуси, которая граничит с членами НАТО Польшей и Литвой. Примечательно, что теперь Лукашенко, похоже, готов отказаться от своего давнего возражения против новой российской авиабазы на территории Беларуси.

И, как будто всего этого было недостаточно, чтобы заставить западных военных экспертов потерять сон, Москва продолжает размещать войска в российских приграничных районах, близких к Украине, якобы для подготовки к Западу-2021. В апреле министерство обороны России направило войска к украинской границе, что вызвало опасения относительно нового наступления. Позднее министр обороны Шойгу приказал им вернуться на свои базы. Но, по словам украинских официальных лиц, около 80 % войск и техники остаются в приграничной зоне.

Первые признаки говорят о том, что "Запад-2021" будет сильно отличаться от "Запада-2017". А это значит, что сентябрь может стать напряженным для НАТО, западных соседей Беларуси и Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев.