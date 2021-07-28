На Западе бьют тревогу - Россия может уже сейчас напасть на Украину, как это было после Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин недавно опубликовал эссе "Об историческом единстве русских и украинцев". Он утверждает, что русские и украинцы - один народ, что у Украины фальшивые границы и что Запад разработал антироссийский проект, чтобы внушить страх украинцам.

Марк Темницки, аккредитованный журналист-фрилансер, освещающий события в Восточной Европе, в своей статье на сайте “Atlantic Council” представляет свой взгляд на то, какие агрессивные действия может предпринять Россия в отношении Украины. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Бряцание оружием Путина и его антиисторические заявления не кажутся чем-то новым. Он часто делал такие утверждения. Президент России назвал распад Советского Союза "настоящей трагедией" и много работал, чтобы сохранить сферу влияния России.

Однако некоторые новые утверждения в его эссе должны вызывать беспокойство. Обсуждая конфликт на востоке Украины, Путин утверждает, что Киеву "Донбасс не нужен". Он заявляет, что "жители этих регионов никогда не примут западный порядок" и что украинский суверенитет может быть достигнут только путем партнерства с Россией.

Итак, Путин готовится к новому вторжению в Украину?

Возможно. Этот сценарий не такой уж надуманный, как может показаться. В апреле Россия сосредоточила более 100 тыс военнослужащих на восточной границе Украины. Российские войска блокировали части Черного моря и ограничили воздушное пространство вблизи оккупированных Россией Донбасса и Крыма. Это резкое наращивание сил продемонстрировало, что Москва может мобилизовать свои силы в короткие сроки, а Запад мало что может сделать, кроме как выступить с суровыми осуждениями.

Теперь у Путина есть еще один шанс нанести удар. Новое вторжение может произойти во время Олимпийских игр в Токио. В течение следующих двух недель миллионы зрителей по всему миру будут следить за ними. Он может использовать это как окно возможностей, пока весь мир отвлечен.

Это будет не первый случай, когда Путин полагается на спортивные мероприятия, чтобы произвести какие-то агрессивные действия за пределами РФ. Более десяти лет зарубежные кампании России совпадали с различными спортивными мероприятиями.

Сначала это были Олимпийские игры 2008 года в Пекине. 8 августа, среди церемонии открытия и всеобщего шума, произошла ужасная история. Южноосетинские сепаратисты окружили грузинский город Цхинвали. Русские части также наступали на город. Начались тяжелые бои, и международное сообщество было застигнуто врасплох. Западные лидеры не спешили реагировать, и к тому времени, когда они предложили свою помощь, Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Эти регионы до сих пор остаются захваченными.

Два года спустя Россия сделала это снова. Летом 2010 года миллионы футбольных фанатов смотрели чемпионат мира по футболу. 32 команды со всего мира собрались на самую престижную международную награду, и миллионы болельщиков с тревогой наблюдали, как соревнуются их национальные команды.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поссорился с Путиным из-за поставок природного газа из России в Беларусь. Россия прекратила поставки природного газа в Беларусь после того, как Минск не заплатил. Это стало серьезной проблемой для европейского континента, поскольку Россия экспортировала "примерно 20 процентов своего газа в Европу через Беларусь". Гюнтер Эттингер, в то время комиссар Европейского союза по энергетике, заявил, что спор между Беларусью и Россией был "атакой" на Европейский союз. Хотя в конечном итоге вопрос был решен, он подчеркнул зависимость Европы от российского газа.

К 2012 году агрессивные действия России во время спортивных мероприятий стали полностью предсказуемыми. Пока Запад с нетерпением ждал Олимпийских игр в Лондоне, Россия активизировала свое участие в сирийском конфликте. В летние месяцы Россия продавала оружие президенту Сирии Башару аль-Асаду, что помогло укрепить позиции Асада над сирийскими повстанческими силами. Затем, когда начались Олимпийские игры, конфликт в Сирии обострился. В день открытия Олимпийских игр в Лондоне было убито более 100 мирных жителей, и между правительством Асада и сирийскими повстанцами разгорелась серия длительных сражений. Эта эскалация также вынудила Организацию Объединенных Наций отозвать своих наблюдателей из Алеппо из опасений за их безопасность.

Самое тяжкое преступление России произошло во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Перед играми президент Украины Виктор Янукович отказался от своего решения подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом и, в конце концов, бежал, когда вся страна выбрала курс на западную интеграцию.

У России были другие планы. Во время зимних Олимпийских игр Россия собрала в Сочи большие силы безопасности для защиты спортсменов и высокопоставленных лиц на Играх. Пока мир отвлекся на игры, в Крым вторглись крупные неопознанные военные силы. Хотя эти солдаты не носили военных знаков отличия, они были быстро опознаны как русские. В течение нескольких недель Россия незаконно аннексировала Крым у Украины, ложно утверждая, что она пришла на помощь этническим русским и русскоязычным. Затем, в апреле 2014 года, вооруженные боевики в Донецке и Луганске штурмовали административные здания, и Верховная Рада объявила антитеррористическую операцию в этих регионах. Эти события привели к конфликту на Донбассе. На сегодняшний день более 14 тыс человек погибли и почти 1,3 миллиона стали перемещенными лицами.

По мере того как Россия расширяла свое участие в Украине, Путин также полностью поддержал дело Асада. Летом 2016 года российские силы и советники были развернуты для помощи в кампании Асада в Алеппо. Российские войска сражались бок о бок с силами Асада. Российская Федерация также начала сообщать о потерях в ходе этих боев. По мере усиления боевых действий мир был занят Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это позволило русским диктовать ход игры на сирийском поле боя. Силы Асада добились ряда успехов против повстанческих сил, и Россия стала "решающей силой" во время конфликта.

Вмешательство России не ограничивалось только Европой и Азией. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года миллионы футбольных болельщиков наблюдали, как Российская Федерация принимала соревнования, в то время как российские политические лидеры активно работали с ливийскими повстанцами. Россия оказала экономическую и военную помощь командиру повстанцев Халифе Хафтару, и чемпионат мира по футболу совпал с битвой при Дерне. В ходе этой битвы было убито более 30 ливийцев.

Учитывая эту длительную практику российского вмешательства во время крупных спортивных мероприятий, следующее вторжение Путина в Украину может совпасть с Олимпийскими играми в Токио. Во-первых, очерк Путина о России и Украине весьма своевременен. Мы знаем, что Путин пойдет на все, чтобы обеспечить объединение России и Украины или разрушить Украину как единое государство. Во-вторых, погода на востоке Украины благоприятствует новому наступлению России. По словам военных экспертов, весна на востоке Украины известна как грязевой сезон. Это затруднило бы Кремлю переброску своей тяжелой техники на Донбасс, но с засушливым летом вполне возможно, что передвижение российских войск у восточной границы Украины в апреле 2021 года было предвестником того, что может произойти. Или он может развернуть дополнительные силы в Черном море или захватить остров Змеиный, как предупреждают аналитики киевского Центра оборонных стратегий. Наконец, Запад был озабочен борьбой за газопровод "Северный поток - 2". Поскольку несколько европейских государств продолжают выступать против завершения строительства трубопровода, США и Германия недавно объявили о совместном заявлении по "Северному потоку - 2". Отвлекающие факторы благоприятствуют Путину.

Западу было бы разумно понаблюдать за поведением России во время Олимпийских игр в Токио. Новое наступление России приведет Запад в состояние повышенной боевой готовности, и западные официальные лица должны быть готовы к этому потенциальному сценарию. В противном случае это вторжение может стать катастрофическим для Европы и смертельным для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения.