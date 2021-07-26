Оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения

На Донбассе противник 11 раз за сутки нарушил режим тишины, что привело к ранению двух украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке на странице Facebook.

Согласно предоставленным данным, боевики вблизи Новозвановки вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также сообщается, что враг возле Крымского обстреливал позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, четыре раза оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра возле Нью-Йорка, а также станковых противотанковых гранатометов.

Возле Причепиловки незаконные вооруженные формирования три раза обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Южного по украинским позициям стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевую травму. Пострадавшие находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести.

По состоянию на утро 26 июля было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки обстреляли позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Причепиловка украинские позиции были обстреляны с ручных противотанковых гранатометов.

По информации штаба, с начала этих суток боевых потерь среди украинских военных нет.

Как писал "Телеграф", 25 июля боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов из станковых гранатометов получил осколочные ранения украинский защитник.