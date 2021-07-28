"Режиму полной тишины на Донбассе – год": насколько далека сейчас Украина от мира

Год назад, 27 июля 2020-го, на Донбассе наступил режим "полной и всеобъемлющей тишины". Оккупанты нарушили его сразу и продолжают делать это до сих пор. И хоть обстрелов стало почти втрое меньше, они есть. Как и потери. По данным штаба операции Объединенных сил (ООС), за последний год было совершено 1995 обстрелов, погибло 45 военных, свыше 150 получили ранения.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", почему перемирие не сработало и может ли сработать в нынешних условиях.

"У нас сегодня годовщина так называемого "всеобъемлющего перемирия". Как бы окончательного и бесповоротного. Которого не было и нет, – отмечает бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим" Андрей Рымарук. – Всё достаточно прогнозировано. Если посмотреть на историю прошлого года и сопоставить с тем, что происходит сейчас, когда видим очередной виток эскалации, – сценарий повторяется. Мы видим последствия прибытия на оккупированные территории кадровых российских офицеров. Одни занимаются тотальным аудитом и проверкой подразделений. Чтобы правильно всё хранилось, пересчитывают боеприпасы, пополняют запасы. А другие интенсивно занимаются с разведчиками, снайперами, артиллеристами, беспилотчиками, медиками, связистами. Мы видим следствие комплекса действий противника".

Андрей Рымарук подчеркивает, что согласно официальной информации от Штаба ООС, в июле было зафиксировано уже 16-17 пролетов беспилотников типа "Орлан". А это – сигнал к тому, что враг пробует найти наше слабое место.

"И он периодически его находит. В начале прошлой недели это произошло в районе Крымского, где один боец погиб, четверо получили ранения (потом двое скончались). В результате обстрела 26 июля ранения и травмы получили уже семь человек. Можно не сомневаться, что оккупанты продолжат искать наши слабые места, – предупреждает экс-разведчик. – Наносить кинжальный удар, брать паузу на неделю-две, чтобы подготовиться – вновь ударить. И нам нужно быть готовыми не только к контрударам, но и к превентивным – на упреждение. Если не будем бить на упреждение – продолжим нести потери".

Андрей Рымарук акцентирует, что настоящей тишины никогда не было. А на прошлой неделе оккупанты и вовсе поставили рекорд текущего года, максимальное количество раз применив ствольную артиллерию. В первый же день июля было зафиксировано максимальное в 2021 году количество обстрелов за сутки –26, причем в ход шли артиллерия калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Сейчас просто идеальные погодные условия для разведки и ведения артогня, – поясняет эксперт. – Крупнокалиберная арта, перемещаясь по такой погоде, практически не оставляет за собой следов".

Со ссылкой на данные разведки, Андрей Рымарук сообщил, что на протяжении этого месяца в ОРДЛО из РФ активно поставлялись боеприпасы, топливо, запчасти.

"И увеличение обстрелов – результат совокупности всех факторов, которые я перечислил. Противник будет активничать до конца августа – так точно. А в конце августа, после очередного заседания Трехсторонней контактной группы, возможно, договорятся об очередном так называемом школьном перемирии. Но оно ни к чему не приведет. Продолжим вариться в этой рутине без кардинальных шагов", – прогнозирует Андрей Рымарук.

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверяет, что на Донбассе никогда не было перемирия.

"Иногда мы видели непродолжительное отсутствие активных боевых действий. Но перемирие в полном осознании этого слова – когда одна сторона видит противника и не стреляет, даже если имеет возможность, такого не было никогда", – уверяет эксперт.

По его словам, Россия целенаправленно стремится во время обстрелов поражать украинских военнослужащих, используя это как форму давления на украинскую власть.

"В Кремле понимают, что боль и недовольство от потерь будет направлено в первую очередь именно на украинскую власть, которая обещала быстрый мир и не смогла этого обеспечить. Россия это знает и этим пользуется. В моем понимании это – военный терроризм, – говорит Юрий Кочевенко. – Когда задачей и причиной ведения огня является невыполнение конкретной военной задачи (занятие или удержание какого-то пункта, высоты), а поражение живой силы противника с целью вызвать общественный резонанс. То есть, россияне ведут себя как террористы. Ведь целью террористов являются не конкретно те люди, которых они подрывают, атакуют, а реакция общества на эти преступления. И точно так ведет себя Россия. Она целенаправленно использует противотанковые управляемые ракеты, снайперский огонь, чтобы причинить как можно больше человеческих потерь Украине. И вызывать как можно больше недовольства, направив его на украинскую же власть".

Эксперт уверен, что такая форма давления имеет главную цель – чтобы Украина приняла "мирные" условия РФ.

"Речь идет о признании де-факто оккупации Крыма, а также о принятии в состав Украины псевдореспублик со статусом государства в государстве. С широкой автономией, своими вооруженными силами, с вето на внешнеполитические вопросы. Таким образом Россия стремится легализовать эти квазиобразования, дистанцироваться от конфликта. А нам – повесить якорь для евроатлантических устремлений. Создать такой вечный нарыв, который рано или поздно должен, по задумке Кремля, распространиться на всю Украину и вернуть ее в геополитическое пространство РФ. Современная российская элита не мыслит иного пути развития своего государства, кроме как имперский, – акцентирует Юрий Кочевенко. – А без Украины проект "Российская империя" не осуществим. Поэтому никакой компромисс или мир тут невозможен. Или мы, или – они".

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