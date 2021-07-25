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"Это действительно война": в США обратились к России из-за Украины

"Это действительно война": в США обратились к России из-за Украины
12:58 Сегодня Телеграф Радио Свобода

В США Россию считают страной-агрессором и говорят, что она должна покинуть оккупированные территории и прекратить войну. Соединенные Штаты называют это долгом РФ.

Об этом 24 июля в интервью "Радио Свобода" заявил Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и закончить боевые действия против украинцев.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины", - заявил Кент.

Также он говорит, что это "война в Украине, но не война Украины". 

"И это была действительно, полностью, война России ", - подчеркнул Джордж Кент. 

 Американский дипломат заверил, что США на стороне Украины и Вашингтон постоянно работает над вопросом безопасности страны с оккупированными территориями. Политики США пытаются всегда надлежащим образом поддержать Украину и помочь ей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина будет вынуждена срочно освобождать Донбасс - Грымчак назвал причину.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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США, Россия, Война, Донбасс.
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