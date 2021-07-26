Бойцы ВСУ попали под массированные обстрелы оккупантов: ранены семь украинских воинов

Сегодня на Донбассе обострилась ситуация: в результате обстрелов со стороны боевиков, ранения получили семь украинских военных.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-центр ООС в сводке на странице Facebook.

В сводке отмечается, что оккупанты с запрещенными минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения совершили прицельный обстрел позиций ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела четверо украинских бойцов получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи они были доставлены в больницу", -говорится в сообщении.

Сообщается, что в данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

“Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять – удовлетворительное”, - рассказали в ОСС.

На обстрелы НВФ бойцы ВСУ открыли огонь.

Как писал "Телеграф", на Донбассе противник 11 раз за сутки нарушил режим тишины, что привело к ранению двух украинских бойцов.

25 июля боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов из станковых гранатометов получил осколочные ранения украинский военный.